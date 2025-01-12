سعر Tigris (TIG)
سعر Tigris (TIG) المباشر لليوم هو USD 0.04289798. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 63.67K. يتم تحديث سعر TIG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tigris الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.30
- تغيير سعر Tigris خلال اليوم هو +0.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.48M
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خلال اليوم، كان سعر Tigris مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tigris مقابل USD هو $ -0.0133433180 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tigris مقابل USD هو $ -0.0134774428 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tigris مقابل USD هو $ -0.017702428569921806 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.18%
|30 يوم
|$ -0.0133433180
|-31.10%
|60 يوم
|$ -0.0134774428
|-31.41%
|90 يوم
|$ -0.017702428569921806
|-29.21%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tigris: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.18%
-2.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tigris is a decentralized synthetic leverage trading platform on Arbitrum and Polygon that allows you to trade crypto, forex, and commodities with up to 500x leverage directly from your wallet. Asset prices are sourced through a powerful oracle system powered by Pyth. Thanks to our oracle architecture, all orders are instantly executed at the exact selected price. On top of regular orders, Tigris features the possibility to add and remove margin, open a position on top of another and to partially close positions. Liquidity for traders is provided through tigUSD, the protocol own stablecoin that can be staked to receive 30% of trading fees. 70% of trading fees and governance power is distributed to staked TIG. TIG has been fairly launched, with no private deals or VC raises.
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