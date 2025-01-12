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سعر Tigris (TIG) المباشر لليوم هو USD 0.04289798 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 63.67K . يتم تحديث سعر TIG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tigris الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.30 - تغيير سعر Tigris خلال اليوم هو +0.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.48M

أداء سعر Tigris (TIG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tigris مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tigris مقابل USD هو $ -0.0133433180 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tigris مقابل USD هو $ -0.0134774428 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tigris مقابل USD هو $ -0.017702428569921806 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.18% 30 يوم $ -0.0133433180 -31.10% 60 يوم $ -0.0134774428 -31.41% 90 يوم $ -0.017702428569921806 -29.21%

تحليل سعر Tigris (TIG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tigris: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04275631$ 0.04275631 $ 0.04275631 24 ساعة مرتفع $ 0.0433527$ 0.0433527 $ 0.0433527 عالية طوال الوقت $ 12.48$ 12.48 $ 12.48 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.18% تغير السعر (7 أيام) -2.06%

معلومات سوق Tigris (TIG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: