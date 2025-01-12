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سعر Tigres Fan Token (TIGRES) المباشر لليوم هو USD 0.832706 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 923.78K . يتم تحديث سعر TIGRES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tigres Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.89K - تغيير سعر Tigres Fan Token خلال اليوم هو -0.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.11M

أداء سعر Tigres Fan Token (TIGRES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tigres Fan Token مقابل USD هو $ -0.0069835559190695 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tigres Fan Token مقابل USD هو $ -0.1395493680 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tigres Fan Token مقابل USD هو $ -0.2352512694 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tigres Fan Token مقابل USD هو $ -0.3176298104541723 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0069835559190695 -0.83% 30 يوم $ -0.1395493680 -16.75% 60 يوم $ -0.2352512694 -28.25% 90 يوم $ -0.3176298104541723 -27.61%

تحليل سعر Tigres Fan Token (TIGRES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tigres Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.824209$ 0.824209 $ 0.824209 24 ساعة مرتفع $ 0.854369$ 0.854369 $ 0.854369 عالية طوال الوقت $ 9.98$ 9.98 $ 9.98 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) -0.83% تغير السعر (7 أيام) -8.57%

معلومات سوق Tigres Fan Token (TIGRES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: