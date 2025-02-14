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سعر Tiger Scrub Money (TIGER) المباشر لليوم هو USD 6.97 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TIGER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tiger Scrub Money الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.87 - تغيير سعر Tiger Scrub Money خلال اليوم هو -0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Tiger Scrub Money (TIGER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tiger Scrub Money مقابل USD هو $ -0.000606513564574 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tiger Scrub Money مقابل USD هو $ +0.1181923810 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tiger Scrub Money مقابل USD هو $ +1.3860583820 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tiger Scrub Money مقابل USD هو $ +1.884263647356758 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000606513564574 -0.00% 30 يوم $ +0.1181923810 +1.70% 60 يوم $ +1.3860583820 +19.89% 90 يوم $ +1.884263647356758 +37.05%

تحليل سعر Tiger Scrub Money (TIGER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tiger Scrub Money: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 6.95$ 6.95 $ 6.95 24 ساعة مرتفع $ 6.99$ 6.99 $ 6.99 عالية طوال الوقت $ 169.37$ 169.37 $ 169.37 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -0.00% تغير السعر (7 أيام) +1.81%

معلومات سوق Tiger Scrub Money (TIGER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: