سعر Tiger Scrub Money (TIGER)
سعر Tiger Scrub Money (TIGER) المباشر لليوم هو USD 6.97. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TIGER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tiger Scrub Money الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.87
- تغيير سعر Tiger Scrub Money خلال اليوم هو -0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Tiger Scrub Money مقابل USD هو $ -0.000606513564574 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tiger Scrub Money مقابل USD هو $ +0.1181923810 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tiger Scrub Money مقابل USD هو $ +1.3860583820 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tiger Scrub Money مقابل USD هو $ +1.884263647356758 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000606513564574
|-0.00%
|30 يوم
|$ +0.1181923810
|+1.70%
|60 يوم
|$ +1.3860583820
|+19.89%
|90 يوم
|$ +1.884263647356758
|+37.05%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tiger Scrub Money: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-0.00%
+1.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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