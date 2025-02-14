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سعر Tiger Scrub Money (TIGER)

USD

مخطط سعر Tiger Scrub Money (TIGER) المباشر

$6.97
$6.97$6.97
0.00%(1D)

سعر Tiger Scrub Money (TIGER) لليوم

سعر Tiger Scrub Money (TIGER) المباشر لليوم هو USD 6.97. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TIGER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tiger Scrub Money الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.87
- تغيير سعر Tiger Scrub Money خلال اليوم هو -0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Tiger Scrub Money (TIGER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tiger Scrub Money مقابل USD هو $ -0.000606513564574 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tiger Scrub Money مقابل USD هو $ +0.1181923810 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tiger Scrub Money مقابل USD هو $ +1.3860583820 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tiger Scrub Money مقابل USD هو $ +1.884263647356758 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000606513564574-0.00%
30 يوم$ +0.1181923810+1.70%
60 يوم$ +1.3860583820+19.89%
90 يوم$ +1.884263647356758+37.05%

تحليل سعر Tiger Scrub Money (TIGER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tiger Scrub Money: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 6.95
$ 6.95$ 6.95

$ 6.99
$ 6.99$ 6.99

$ 169.37
$ 169.37$ 169.37

-0.03%

-0.00%

+1.81%

معلومات سوق Tiger Scrub Money (TIGER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 5.87
$ 5.87$ 5.87

0.00
0.00 0.00

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المصدر Tiger Scrub Money (TIGER)

مستند تقني
الموقع الرسمي

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A$11.0126
1 TIGER إلى GBP
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1 TIGER إلى EUR
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