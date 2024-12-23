سعر Tierion (TNT)
سعر Tierion (TNT) المباشر لليوم هو USD 0.00497631. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.13M. يتم تحديث سعر TNT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tierion الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Tierion خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 428.48M
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خلال اليوم، كان سعر Tierion مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tierion مقابل USD هو $ -0.0004943346 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tierion مقابل USD هو $ +0.0058045142 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tierion مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0004943346
|-9.93%
|60 يوم
|$ +0.0058045142
|+116.64%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tierion: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
-3.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tierion is launching a universal platform for data verification that operates at massive scale. Businesses safeguard and notarize important documents such as property titles and contracts to ensure anyone can prove their veracity. Surprisingly, there isn’t a universal equivalent for safeguarding digital data. Companies in healthcare, insurance, and financial services are trusted with safeguarding huge volumes of critical data. Proving the authenticity of information within these industries is currently cumbersome, expensive, and in many cases impossible.
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