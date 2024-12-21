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سعر Tidex (TDX) المباشر لليوم هو USD 0.02587375 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 258.74K . يتم تحديث سعر TDX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tidex الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.41 - تغيير سعر Tidex خلال اليوم هو -0.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M

أداء سعر Tidex (TDX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tidex مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tidex مقابل USD هو $ -0.0092994293 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tidex مقابل USD هو $ -0.0113659476 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tidex مقابل USD هو $ -0.0045766662849571 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.35% 30 يوم $ -0.0092994293 -35.94% 60 يوم $ -0.0113659476 -43.92% 90 يوم $ -0.0045766662849571 -15.02%

تحليل سعر Tidex (TDX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tidex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01328771$ 0.01328771 $ 0.01328771 24 ساعة مرتفع $ 0.072985$ 0.072985 $ 0.072985 عالية طوال الوقت $ 0.804177$ 0.804177 $ 0.804177 تغير السعر (1 ساعة) -0.56% تغير السعر (1يوم) -0.35% تغير السعر (7 أيام) +51.88%

معلومات سوق Tidex (TDX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: