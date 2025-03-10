سعر Tidal Finance (TIDAL)
سعر Tidal Finance (TIDAL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 220.10K. يتم تحديث سعر TIDAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tidal Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 91.38K
- تغيير سعر Tidal Finance خلال اليوم هو -5.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.89B
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خلال اليوم، كان سعر Tidal Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tidal Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tidal Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tidal Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.11%
|30 يوم
|$ 0
|-27.92%
|60 يوم
|$ 0
|-37.23%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tidal Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.11%
-5.11%
-10.08%
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