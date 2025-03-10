احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TIDAL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TIDAL.

سعر Tidal Finance (TIDAL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 220.10K . يتم تحديث سعر TIDAL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tidal Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 91.38K - تغيير سعر Tidal Finance خلال اليوم هو -5.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.89B

أداء سعر Tidal Finance (TIDAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tidal Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tidal Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tidal Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tidal Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.11% 30 يوم $ 0 -27.92% 60 يوم $ 0 -37.23% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Tidal Finance (TIDAL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tidal Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.05676$ 0.05676 $ 0.05676 تغير السعر (1 ساعة) -2.11% تغير السعر (1يوم) -5.11% تغير السعر (7 أيام) -10.08%

معلومات سوق Tidal Finance (TIDAL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: