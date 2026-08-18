سعر Tibanne Thecat اليوم

السعر المباشر لمشروع Tibanne Thecat (CHIEFPUSSY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 11.54% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CHIEFPUSSY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CHIEFPUSSY.

يحتل Tibanne Thecat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 446,938، مع عرض متداول قدره 969.91M CHIEFPUSSY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CHIEFPUSSY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CHIEFPUSSY بمقدار -0.20% خلال الساعة الماضية و+37.41% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 13.23K.

معلومات سوق Tibanne Thecat (CHIEFPUSSY)

القيمة السوقية $ 446.94K$ 446.94K $ 446.94K الحجم (24 ساعة) $ 13.23K$ 13.23K $ 13.23K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 446.94K$ 446.94K $ 446.94K إمداد دورة التداول 969.91M 969.91M 969.91M إجمالي العرض 969,906,024.767702 969,906,024.767702 969,906,024.767702

القيمة السوقية الحالية لـ Tibanne Thecat هي $ 446.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 13.23K. العرض المتداول لـ CHIEFPUSSY يبلغ 969.91M، مع إجمالي عرض 969906024.767702. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 446.94K.