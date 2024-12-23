سعر THX Network (THX)
سعر THX Network (THX) المباشر لليوم هو USD 0.00364434. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 165.66K. يتم تحديث سعر THX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق THX Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.18
- تغيير سعر THX Network خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 45.46M
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خلال اليوم، كان سعر THX Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر THX Network مقابل USD هو $ -0.0003098326 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر THX Network مقابل USD هو $ -0.0015547465 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر THX Network مقابل USD هو $ -0.003183255283479864 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0003098326
|-8.50%
|60 يوم
|$ -0.0015547465
|-42.66%
|90 يوم
|$ -0.003183255283479864
|-46.62%
اكتشف أحدث تحليلات سعر THX Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-1.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
THX Network allows you to create and embed your own ERC-20 and ERC-721 tokens in any app or website, boosting engagement and increasing revenue. Use cases include loyalty programs, the offering of collectibles by creators, cashbacks, and engagement incentives. The $THX governance token lives both on Ethereum and Polygon (formerly Matic). This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under agreement No 82888 (Blockpool) and No 824509 (Block.IS).
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