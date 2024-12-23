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سعر THX Network (THX) المباشر لليوم هو USD 0.00364434 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 165.66K . يتم تحديث سعر THX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق THX Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.18 - تغيير سعر THX Network خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 45.46M

أداء سعر THX Network (THX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر THX Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر THX Network مقابل USD هو $ -0.0003098326 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر THX Network مقابل USD هو $ -0.0015547465 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر THX Network مقابل USD هو $ -0.003183255283479864 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0003098326 -8.50% 60 يوم $ -0.0015547465 -42.66% 90 يوم $ -0.003183255283479864 -46.62%

تحليل سعر THX Network (THX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر THX Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.095246$ 0.095246 $ 0.095246 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -1.14%

معلومات سوق THX Network (THX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: