سعر Thug Life (THUG)
سعر Thug Life (THUG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر THUG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Thug Life الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.39
- تغيير سعر Thug Life خلال اليوم هو -1.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Thug Life مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Thug Life مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Thug Life مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Thug Life مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.58%
|30 يوم
|$ 0
|-44.52%
|60 يوم
|$ 0
|-39.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Thug Life: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
-1.58%
-17.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Thug Life Token (THUG) The baller's meme coin. Get gangsta in this market and pimp out your money game. What makes your project unique? $THUG ain't just a token; it's a movement fueled by humor, brotherhood, and the struggle of hustlin' in this crypto game. Rollin' with meme wizards and crypto fanatics, $THUG represents the tough love of the internet: resilience, comedy, and trolling. Playin’ can make you rich, even if you bought the top. Join the $THUG movement, get that FOMO, turn screw-ups into profits. We turn past losses into future wins. Thug Life is the new come-up, homie! History of your project. $THUG got played at the peak, huh? Your favorite influencer played you for a fool, used you as a cashout tool, leaving your bags worthless while they caked up. We feel your pain, man, and we got your back.
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