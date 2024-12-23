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سعر Thruster (THRUST) المباشر لليوم هو USD 0.085138 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.24M . يتم تحديث سعر THRUST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Thruster الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 85.74K - تغيير سعر Thruster خلال اليوم هو +1.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 73.33M

أداء سعر Thruster (THRUST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Thruster مقابل USD هو $ +0.00122189 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Thruster مقابل USD هو $ -0.0368605056 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Thruster مقابل USD هو $ -0.0131715637 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Thruster مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00122189 +1.46% 30 يوم $ -0.0368605056 -43.29% 60 يوم $ -0.0131715637 -15.47% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Thruster (THRUST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Thruster: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.083916$ 0.083916 $ 0.083916 24 ساعة مرتفع $ 0.089014$ 0.089014 $ 0.089014 عالية طوال الوقت $ 0.222124$ 0.222124 $ 0.222124 تغير السعر (1 ساعة) +0.48% تغير السعر (1يوم) +1.46% تغير السعر (7 أيام) -23.59%

معلومات سوق Thruster (THRUST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: