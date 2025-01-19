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سعر Three Hundred AI (THND) المباشر لليوم هو USD 2,184.36 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر THND مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Three Hundred AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.88 - تغيير سعر Three Hundred AI خلال اليوم هو -9.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Three Hundred AI (THND) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Three Hundred AI مقابل USD هو $ -236.061335908318 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Three Hundred AI مقابل USD هو $ -156.2924870520 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Three Hundred AI مقابل USD هو $ -620.5924033920 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Three Hundred AI مقابل USD هو $ -7,190.759416100091 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -236.061335908318 -9.75% 30 يوم $ -156.2924870520 -7.15% 60 يوم $ -620.5924033920 -28.41% 90 يوم $ -7,190.759416100091 -76.70%

تحليل سعر Three Hundred AI (THND)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Three Hundred AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2,145.51$ 2,145.51 $ 2,145.51 24 ساعة مرتفع $ 2,454.78$ 2,454.78 $ 2,454.78 عالية طوال الوقت $ 23,112$ 23,112 $ 23,112 تغير السعر (1 ساعة) +1.81% تغير السعر (1يوم) -9.75% تغير السعر (7 أيام) -25.75%

معلومات سوق Three Hundred AI (THND)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: