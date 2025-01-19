سعر Three Arrowz Capitel (3AC)
سعر Three Arrowz Capitel (3AC) المباشر لليوم هو USD 0.00308063. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر 3AC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Three Arrowz Capitel الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 62.54K
- تغيير سعر Three Arrowz Capitel خلال اليوم هو +18.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Three Arrowz Capitel مقابل USD هو $ +0.00048042 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Three Arrowz Capitel مقابل USD هو $ +0.0003129273 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Three Arrowz Capitel مقابل USD هو $ +0.0041594348 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Three Arrowz Capitel مقابل USD هو $ -0.028002951726647783 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00048042
|+18.48%
|30 يوم
|$ +0.0003129273
|+10.16%
|60 يوم
|$ +0.0041594348
|+135.02%
|90 يوم
|$ -0.028002951726647783
|-90.08%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Three Arrowz Capitel: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.28%
+18.48%
+7.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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