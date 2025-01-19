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سعر Three Arrowz Capitel (3AC) المباشر لليوم هو USD 0.00308063 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر 3AC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Three Arrowz Capitel الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 62.54K - تغيير سعر Three Arrowz Capitel خلال اليوم هو +18.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Three Arrowz Capitel (3AC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Three Arrowz Capitel مقابل USD هو $ +0.00048042 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Three Arrowz Capitel مقابل USD هو $ +0.0003129273 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Three Arrowz Capitel مقابل USD هو $ +0.0041594348 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Three Arrowz Capitel مقابل USD هو $ -0.028002951726647783 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00048042 +18.48% 30 يوم $ +0.0003129273 +10.16% 60 يوم $ +0.0041594348 +135.02% 90 يوم $ -0.028002951726647783 -90.08%

تحليل سعر Three Arrowz Capitel (3AC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Three Arrowz Capitel: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00251533$ 0.00251533 $ 0.00251533 24 ساعة مرتفع $ 0.00321869$ 0.00321869 $ 0.00321869 عالية طوال الوقت $ 0.087$ 0.087 $ 0.087 تغير السعر (1 ساعة) -4.28% تغير السعر (1يوم) +18.48% تغير السعر (7 أيام) +7.00%

معلومات سوق Three Arrowz Capitel (3AC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: