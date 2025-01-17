احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SLAYER مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SLAYER.

سعر ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 908.77K . يتم تحديث سعر SLAYER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ThreatSlayerAI by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.96K - تغيير سعر ThreatSlayerAI by Virtuals خلال اليوم هو -13.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ThreatSlayerAI by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000145813676134888 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ThreatSlayerAI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ThreatSlayerAI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ThreatSlayerAI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000145813676134888 -13.82% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ThreatSlayerAI by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00117365$ 0.00117365 $ 0.00117365 عالية طوال الوقت $ 0.0048899$ 0.0048899 $ 0.0048899 تغير السعر (1 ساعة) -2.52% تغير السعر (1يوم) -13.82% تغير السعر (7 أيام) -7.26%

معلومات سوق ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: