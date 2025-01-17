سعر Thorecoin (THR)
سعر Thorecoin (THR) المباشر لليوم هو USD 119.77. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر THR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Thorecoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.33K
- تغيير سعر Thorecoin خلال اليوم هو -0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Thorecoin مقابل USD هو $ -0.1222762379118 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Thorecoin مقابل USD هو $ -0.9272114320 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Thorecoin مقابل USD هو $ -1.7251551030 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Thorecoin مقابل USD هو $ -2.51012367762412 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.1222762379118
|-0.10%
|30 يوم
|$ -0.9272114320
|-0.77%
|60 يوم
|$ -1.7251551030
|-1.44%
|90 يوم
|$ -2.51012367762412
|-2.05%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Thorecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
-0.10%
-0.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Thorecoin transparently offers investors no value.THR represents a basket of top-traded high-demand coins Simply put, it’s a Basket of Multiple cryptocurrencies in which you can invest by buying tokens, without the need to buy each cryptocurrency separately. It’s an opportunity to easily participate in the growth of cryptocurrencies. It’s a simple and comprehensible solution. You need to monitor only one price – the price of the #THR Token By buying a Token, you get a share in this portfolio, THR token is traded as any other coin 24/7. Simply and quickly.Few investors, few investors means few transactions & Lot of Inhouse GAIN is Single Point Agenda
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