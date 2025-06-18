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سعر This will make ur monthly salary (SALARY) المباشر لليوم هو USD 0.000358 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 357.64K . يتم تحديث سعر SALARY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق This will make ur monthly salary الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر This will make ur monthly salary خلال اليوم هو +17.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.00M

أداء سعر This will make ur monthly salary (SALARY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر This will make ur monthly salary مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر This will make ur monthly salary مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر This will make ur monthly salary مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر This will make ur monthly salary مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +17.69% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر This will make ur monthly salary (SALARY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر This will make ur monthly salary: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00026897$ 0.00026897 $ 0.00026897 24 ساعة مرتفع $ 0.00038374$ 0.00038374 $ 0.00038374 عالية طوال الوقت $ 0.0005071$ 0.0005071 $ 0.0005071 تغير السعر (1 ساعة) +13.03% تغير السعر (1يوم) +17.69% تغير السعر (7 أيام) +21.56%

معلومات سوق This will make ur monthly salary (SALARY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: