سعر This will make ur monthly salary (SALARY)
سعر This will make ur monthly salary (SALARY) المباشر لليوم هو USD 0.000358. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 357.64K. يتم تحديث سعر SALARY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق This will make ur monthly salary الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر This will make ur monthly salary خلال اليوم هو +17.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.00M
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خلال اليوم، كان سعر This will make ur monthly salary مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر This will make ur monthly salary مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر This will make ur monthly salary مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر This will make ur monthly salary مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+17.69%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر This will make ur monthly salary: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+13.03%
+17.69%
+21.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A fixed regular payment, typically paid on a monthly or biweekly basis but often expressed as an annual sum, made by an employer to an employee, especially a professional or white-collar worker. The community is taking over $SALARY to bring it back to its roots—fairness, transparency, and true decentralization. With no team tokens and no insiders, SALARY now belongs entirely to the people. It's time to take control of our own paychecks.
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