توكنوميكس This Is My Iguana (TIMI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول This Is My Iguana (TIMI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات This Is My Iguana (TIMI) Brian, the bald-headed mastermind steering the ship at Coinbase, has a not-so-secret childhood hero: an iguana! Although the iguana's name remains unknown, it doesn't diminish the significant role it played in young Brian's life. Brian affectionately introduces this inspiring reptile as "This Is My Iguana," or $TIMI for short. The iguana's influence on Brian is evident, as he often shares stories about how this unique pet taught him resilience, adaptability, and the importance of thinking outside the box. These lessons have undeniably shaped his approach to innovation and leadership at Coinbase, making $TIMI more than just a quirky mascot—it's a symbol of the unconventional thinking that drives the company forward. الموقع الرسمي: https://thisismyiguana.io/ اشتر TIMI الآن!

توكنوميكس This Is My Iguana (TIMI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار This Is My Iguana (TIMI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 207.90K $ 207.90K $ 207.90K إجمالي العرض: $ 942.23M $ 942.23M $ 942.23M العرض المتداول: $ 942.23M $ 942.23M $ 942.23M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 207.90K $ 207.90K $ 207.90K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00860314 $ 0.00860314 $ 0.00860314 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00022065 $ 0.00022065 $ 0.00022065 معرفة المزيد عن سعر This Is My Iguana (TIMI)

توكنوميكس This Is My Iguana (TIMI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس This Is My Iguana (TIMI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TIMI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TIMI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TIMI، استكشف السعر المباشر لتوكن TIMI!

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