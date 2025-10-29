معلومات سعر this is a special memecoin (TISM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0022241$ 0.0022241 $ 0.0022241 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.49% تغير السعر (7 أيام) +4.49% تغير السعر (7 أيام) +4.49%

سعر this is a special memecoin (TISM) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TISM بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTISM على الإطلاق هو $ 0.0022241، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TISM -- على مدار الساعة الماضية، -2.49% على مدار 24 ساعة، و +4.49% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق this is a special memecoin (TISM)

القيمة السوقية $ 12.31K$ 12.31K $ 12.31K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.31K$ 12.31K $ 12.31K إمداد دورة التداول 926.76M 926.76M 926.76M إجمالي العرض 926,763,368.347801 926,763,368.347801 926,763,368.347801

القيمة السوقية الحالية لـ this is a special memecoin هي $ 12.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TISM يبلغ 926.76M، مع إجمالي عرض 926763368.347801. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.31K.