معلومات سعر this coin is so good (GLAZE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.83% تغير السعر (7 أيام) +4.70% تغير السعر (7 أيام) +4.70%

سعر this coin is so good (GLAZE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GLAZE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGLAZE على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GLAZE -- على مدار الساعة الماضية، -1.83% على مدار 24 ساعة، و +4.70% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق this coin is so good (GLAZE)

القيمة السوقية $ 10.85K$ 10.85K $ 10.85K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.85K$ 10.85K $ 10.85K إمداد دورة التداول 999.56M 999.56M 999.56M إجمالي العرض 999,560,084.163295 999,560,084.163295 999,560,084.163295

القيمة السوقية الحالية لـ this coin is so good هي $ 10.85K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GLAZE يبلغ 999.56M، مع إجمالي عرض 999560084.163295. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.85K.