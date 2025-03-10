سعر theydontloveyoulikeiloveyou (WAIT)
سعر theydontloveyoulikeiloveyou (WAIT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 56.03K. يتم تحديث سعر WAIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق theydontloveyoulikeiloveyou الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 134.74
- تغيير سعر theydontloveyoulikeiloveyou خلال اليوم هو -8.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.61M
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خلال اليوم، كان سعر theydontloveyoulikeiloveyou مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر theydontloveyoulikeiloveyou مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر theydontloveyoulikeiloveyou مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر theydontloveyoulikeiloveyou مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.28%
|30 يوم
|$ 0
|-42.76%
|60 يوم
|$ 0
|-66.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر theydontloveyoulikeiloveyou: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.78%
-8.28%
-26.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Theydontloveyoulikeiloveyou (ticker: WAIT) is a memecoin inspired by the viral TikTok trend from September 2024, set to the iconic lyrics "Wait, They Don't Love You Like I Love You" from Maps by the Yeah Yeah Yeahs. The trend featured two popular dances: one by TikToker @southernbellesuzie, with a bouncy, finger-pointing groove, and another by @user_18373563848, which combined hip-shaking moves with a playful "stop" hand gesture. WAIT captures the energy and fun of this viral moment, turning it into a token for fans of internet culture, memes, and nostalgia. It’s designed as a lighthearted way to celebrate this unique cultural flashpoint rather than as a utility-driven cryptocurrency. The token focuses on building a community of people who love connecting over shared memories and viral trends.
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