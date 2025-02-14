سعر TheTopSpotOnline (SPOTT)
سعر TheTopSpotOnline (SPOTT) المباشر لليوم هو USD 0.03610059. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SPOTT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TheTopSpotOnline الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.11K
- تغيير سعر TheTopSpotOnline خلال اليوم هو -0.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر TheTopSpotOnline مقابل USD هو $ -0.0002271083215603 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TheTopSpotOnline مقابل USD هو $ +0.0012547879 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TheTopSpotOnline مقابل USD هو $ +0.0055545956 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TheTopSpotOnline مقابل USD هو $ +0.001575772089642094 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0002271083215603
|-0.62%
|30 يوم
|$ +0.0012547879
|+3.48%
|60 يوم
|$ +0.0055545956
|+15.39%
|90 يوم
|$ +0.001575772089642094
|+4.56%
اكتشف أحدث تحليلات سعر TheTopSpotOnline: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.57%
-0.62%
+5.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The SPOTT Token is designed as the main currency to be used on the site TheTopSpotOnline. There are 2 billion total SPOTT Tokens. A portion of those Tokens will be made available for use in the app itself.
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