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سعر Thetanuts Finance (NUTS) المباشر لليوم هو USD 0.00158748 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.67M . يتم تحديث سعر NUTS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Thetanuts Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Thetanuts Finance خلال اليوم هو +2.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.06B

أداء سعر Thetanuts Finance (NUTS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Thetanuts Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Thetanuts Finance مقابل USD هو $ -0.0000594587 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Thetanuts Finance مقابل USD هو $ -0.0000018708 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Thetanuts Finance مقابل USD هو $ -0.0001109770708191238 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.20% 30 يوم $ -0.0000594587 -3.74% 60 يوم $ -0.0000018708 -0.11% 90 يوم $ -0.0001109770708191238 -6.53%

تحليل سعر Thetanuts Finance (NUTS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Thetanuts Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00155123$ 0.00155123 $ 0.00155123 24 ساعة مرتفع $ 0.00158609$ 0.00158609 $ 0.00158609 عالية طوال الوقت $ 0.0407299$ 0.0407299 $ 0.0407299 تغير السعر (1 ساعة) +0.71% تغير السعر (1يوم) +2.20% تغير السعر (7 أيام) -0.27%

معلومات سوق Thetanuts Finance (NUTS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: