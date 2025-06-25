سعر Thetanuts Finance (NUTS)
سعر Thetanuts Finance (NUTS) المباشر لليوم هو USD 0.00158748. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.67M. يتم تحديث سعر NUTS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Thetanuts Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Thetanuts Finance خلال اليوم هو +2.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.06B
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خلال اليوم، كان سعر Thetanuts Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Thetanuts Finance مقابل USD هو $ -0.0000594587 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Thetanuts Finance مقابل USD هو $ -0.0000018708 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Thetanuts Finance مقابل USD هو $ -0.0001109770708191238 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.20%
|30 يوم
|$ -0.0000594587
|-3.74%
|60 يوم
|$ -0.0000018708
|-0.11%
|90 يوم
|$ -0.0001109770708191238
|-6.53%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Thetanuts Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.71%
+2.20%
-0.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Thetanuts Finance is building a decentralised on-chain options protocol focused on altcoin options.
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₫41.7745362
|1 NUTS إلى AUD
A$0.0024288444
|1 NUTS إلى GBP
￡0.0011588604
|1 NUTS إلى EUR
€0.0013652328
|1 NUTS إلى USD
$0.00158748
|1 NUTS إلى MYR
RM0.0067309152
|1 NUTS إلى TRY
₺0.0628800828
|1 NUTS إلى JPY
¥0.2298353544
|1 NUTS إلى RUB
₽0.1244108076
|1 NUTS إلى INR
₹0.1363962816
|1 NUTS إلى IDR
Rp26.0242581312
|1 NUTS إلى KRW
₩2.1568932012
|1 NUTS إلى PHP
₱0.090248238
|1 NUTS إلى EGP
￡E.0.0794374992
|1 NUTS إلى BRL
R$0.00873114
|1 NUTS إلى CAD
C$0.0021748476
|1 NUTS إلى BDT
৳0.1940059308
|1 NUTS إلى NGN
₦2.4573872904
|1 NUTS إلى UAH
₴0.0662296656
|1 NUTS إلى VES
Bs0.16351044
|1 NUTS إلى PKR
Rs0.4520031804
|1 NUTS إلى KZT
₸0.8208224088
|1 NUTS إلى THB
฿0.0518153472
|1 NUTS إلى TWD
NT$0.0467671608
|1 NUTS إلى AED
د.إ0.0058260516
|1 NUTS إلى CHF
Fr0.001269984
|1 NUTS إلى HKD
HK$0.0124458432
|1 NUTS إلى MAD
.د.م0.0144301932
|1 NUTS إلى MXN
$0.0302097444
|1 NUTS إلى PLN
zł0.005794302