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سعر TheStandard USD (USDS) المباشر لليوم هو USD 0.995998 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر USDS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TheStandard USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.18K - تغيير سعر TheStandard USD خلال اليوم هو -0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر TheStandard USD (USDS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TheStandard USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TheStandard USD مقابل USD هو $ +0.0004931186 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TheStandard USD مقابل USD هو $ -0.0084209638 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TheStandard USD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.00% 30 يوم $ +0.0004931186 +0.05% 60 يوم $ -0.0084209638 -0.84% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TheStandard USD (USDS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TheStandard USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.995015$ 0.995015 $ 0.995015 24 ساعة مرتفع $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 عالية طوال الوقت $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) -0.00% تغير السعر (7 أيام) +0.04%

معلومات سوق TheStandard USD (USDS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: