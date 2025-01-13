سعر TheStandard USD (USDS)
سعر TheStandard USD (USDS) المباشر لليوم هو USD 0.995998. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر USDS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TheStandard USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.18K
- تغيير سعر TheStandard USD خلال اليوم هو -0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر TheStandard USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TheStandard USD مقابل USD هو $ +0.0004931186 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TheStandard USD مقابل USD هو $ -0.0084209638 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TheStandard USD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.00%
|30 يوم
|$ +0.0004931186
|+0.05%
|60 يوم
|$ -0.0084209638
|-0.84%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TheStandard USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
-0.00%
+0.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TheStandard.io is a decentralized finance protocol focused on 0% interest borrowing and stablecoin issuance. USDs, a USD-pegged stablecoin, is central to the protocol, supported by an over-collateralization model with a minimum requirement of 110%. Users can maintain control of their assets while earning yield through V3 concentrated liquidity pools on decentralized exchanges. The platform's key features include multi-collateral vaults, dynamic NFTs representing vaults, and the ability to trade locked collateral without closing positions. These features aim to provide users with flexibility in managing their borrowing and collateral strategies. USDs' stability is maintained through a global borrowing limit and a robust liquidation mechanism designed to safeguard the system.
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