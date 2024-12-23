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سعر TheStandard Token (TST) المباشر لليوم هو USD 0.0055591 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 712.69K . يتم تحديث سعر TST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TheStandard Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.13K - تغيير سعر TheStandard Token خلال اليوم هو +0.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 128.40M

أداء سعر TheStandard Token (TST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TheStandard Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TheStandard Token مقابل USD هو $ +0.0013410094 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TheStandard Token مقابل USD هو $ +0.0037388383 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TheStandard Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.49% 30 يوم $ +0.0013410094 +24.12% 60 يوم $ +0.0037388383 +67.26% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TheStandard Token (TST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TheStandard Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00496985$ 0.00496985 $ 0.00496985 24 ساعة مرتفع $ 0.00563231$ 0.00563231 $ 0.00563231 عالية طوال الوقت $ 0.105064$ 0.105064 $ 0.105064 تغير السعر (1 ساعة) +0.11% تغير السعر (1يوم) +0.49% تغير السعر (7 أيام) +0.78%

معلومات سوق TheStandard Token (TST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: