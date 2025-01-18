سعر TheSolanDAO (SDO)
سعر TheSolanDAO (SDO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SDO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TheSolanDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 163.56
- تغيير سعر TheSolanDAO خلال اليوم هو +10.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر TheSolanDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TheSolanDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TheSolanDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TheSolanDAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+10.16%
|30 يوم
|$ 0
|-49.17%
|60 يوم
|$ 0
|-13.66%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TheSolanDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
+10.16%
-20.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TheSolanDAO is an Investment and Community First DAO on the Solana network. TheSolanDAO will: 1. Make investments, build credible Web3 projects/infrastructure and strengthen the community. 2. Acquire and invest in various on-chain and off-chain assets to maximize community treasury value . 3. Support emerging artists and NFT communities. 4. Provide Developer Grants to teams and individuals building for the Solana Ecosystem. 5. Compensate verified victims of scams. 6. Partner and support projects in the Solana ecosystem to reward and benefit $SDO Holders [Perks of the DAO]
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