سعر Thesirion (TSO)
سعر Thesirion (TSO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TSO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Thesirion الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.63
- تغيير سعر Thesirion خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Thesirion مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Thesirion مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Thesirion مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Thesirion مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+7.01%
|60 يوم
|$ 0
|+16.51%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Thesirion: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
THESIRION ONE Thesirion One is a project for the creation of fully decentralized creative agencies (specialized in cryptographic environment) and corporate content for new projects, business and ideas.
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