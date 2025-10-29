معلومات سعر Thermo Fisher xStock (TMOX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 560.62$ 560.62 $ 560.62 أدنى سعر $ 464.51$ 464.51 $ 464.51 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +5.67% تغير السعر (7 أيام) +5.67%

سعر Thermo Fisher xStock (TMOX) في الوقت الحقيقي هو $560.62. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TMOX بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTMOX على الإطلاق هو $ 560.62، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 464.51.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TMOX -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +5.67% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Thermo Fisher xStock (TMOX)

القيمة السوقية $ 198.87K$ 198.87K $ 198.87K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.93M$ 11.93M $ 11.93M إمداد دورة التداول 354.74 354.74 354.74 إجمالي العرض 21,271.404323034 21,271.404323034 21,271.404323034

القيمة السوقية الحالية لـ Thermo Fisher xStock هي $ 198.87K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TMOX يبلغ 354.74، مع إجمالي عرض 21271.404323034. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.93M.