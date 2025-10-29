سعر There Will Be Signs المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SIGNS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SIGNS بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر There Will Be Signs المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SIGNS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SIGNS بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن SIGNS

معلومات سعر SIGNS

الموقع الرسمي لـ SIGNS

اقتصاد توكن SIGNS

توقعات سعر SIGNS

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار There Will Be Signs

سعر There Will Be Signs (SIGNS)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SIGNS إلى USD:

--
----
-3.80%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار There Will Be Signs (SIGNS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:55:10 (UTC+8)

معلومات سعر There Will Be Signs (SIGNS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.81%

-3.86%

+3.68%

+3.68%

سعر There Will Be Signs (SIGNS) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SIGNS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSIGNS على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SIGNS +0.81% على مدار الساعة الماضية، -3.86% على مدار 24 ساعة، و +3.68% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق There Will Be Signs (SIGNS)

$ 47.44K
$ 47.44K$ 47.44K

--
----

$ 48.96K
$ 48.96K$ 48.96K

935.00M
935.00M 935.00M

964,919,935.283183
964,919,935.283183 964,919,935.283183

القيمة السوقية الحالية لـ There Will Be Signs هي $ 47.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SIGNS يبلغ 935.00M، مع إجمالي عرض 964919935.283183. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 48.96K.

سجل سعر There Will Be Signs (SIGNS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر There Will Be Signs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر There Will Be Signs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر There Will Be Signs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر There Will Be Signs مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-3.86%
30 يوم$ 0-19.81%
60 يوم$ 0-39.33%
90 يوم$ 0--

ما هو There Will Be Signs ( SIGNS )

Signs is a Solana-based cryptocurrency project inspired by the viral phrase, “When I make it in crypto, I won’t say anything, but there will be signs.” The token serves as the foundation for a community-driven ecosystem focused on digital culture, wealth-building, and decentralized governance.

Initially launched in July 2024 and taken over by the community in October of the same year, Signs combines meme culture with utility, offering token-gated access to exclusive content, discussions, and opportunities in its private Discord community. The project has since expanded to include weekly wealth meditation content, a community treasury governed via DAO, and plans for an LST-NFT mint. The token incorporates a transparent liquidity schedule, with regular liquidity additions and time-locked token reserves. Governance functions and community initiatives are coordinated through a multisig-controlled DAO wallet.

Signs aims to build a long-term cultural and financial ecosystem around the concept of wealth signaling, discipline, and strategic patience, offering a layered experience for those aligned with its ethos.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر There Will Be Signs (SIGNS)

الموقع الرسمي

توقعات سعر There Will Be Signs (USD)

كم ستكون قيمة There Will Be Signs (SIGNS) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك There Will Be Signs (SIGNS) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة There Will Be Signs.

تحقق الآن من توقعات سعر There Will Be Signs!

عملة SIGNS إلى العملات المحلية

توكنوميكس There Will Be Signs (SIGNS)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس There Will Be Signs (SIGNS) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SIGNS والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول There Will Be Signs (SIGNS)

كم يساوي There Will Be Signs (SIGNS) اليوم؟
سعر SIGNS المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SIGNS إلى USD الحالي؟
سعر SIGNS إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ There Will Be Signs ؟
القيمة السوقية لعملة SIGNS هي $ 47.44K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SIGNS؟
العرض المتداول لتوكن SIGNS هو 935.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SIGNS؟
حقق SIGNS سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SIGNS؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 SIGNS.
ما هو حجم تداول SIGNS؟
حجم تداول SIGNS المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع SIGNS هذا العام؟
قد يرتفع SIGNS هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SIGNS لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:55:10 (UTC+8)

تحديثات There Will Be Signs (SIGNS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,895.08
$112,895.08$112,895.08

-1.52%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,994.97
$3,994.97$3,994.97

-2.48%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04122
$0.04122$0.04122

-11.24%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.34
$196.34$196.34

-1.28%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1643
$3.1643$3.1643

-17.96%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,994.97
$3,994.97$3,994.97

-2.48%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,895.08
$112,895.08$112,895.08

-1.52%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.34
$196.34$196.34

-1.28%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6431
$2.6431$2.6431

+0.26%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19410
$0.19410$0.19410

-2.83%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.13800
$0.13800$0.13800

+6,800.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00003953
$0.00003953$0.00003953

+508.15%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.248
$2.248$2.248

+199.73%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000407
$0.000000000000000000000407$0.000000000000000000000407

+139.41%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000188
$0.0000000188$0.0000000188

+118.60%