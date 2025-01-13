سعر Theos (THEOS)
سعر Theos (THEOS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر THEOS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Theos الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 253.26
- تغيير سعر Theos خلال اليوم هو +0.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Theos مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Theos مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Theos مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Theos مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.84%
|30 يوم
|$ 0
|-14.62%
|60 يوم
|$ 0
|-0.82%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Theos: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.19%
+0.84%
+0.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
THEOS is a decentralized hybrid NFT marketplace that delivers smart contract infrastructure capable of fusing the securitization practice from traditional finance and AMM logic to ultimately arrive at market mechanisms for instant liquidity for NFTs.
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