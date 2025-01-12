سعر Theory Of Gravity (THOG)
سعر Theory Of Gravity (THOG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 471.89K. يتم تحديث سعر THOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Theory Of Gravity الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.10K
- تغيير سعر Theory Of Gravity خلال اليوم هو +1.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 948.50M
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خلال اليوم، كان سعر Theory Of Gravity مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Theory Of Gravity مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Theory Of Gravity مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Theory Of Gravity مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.10%
|30 يوم
|$ 0
|+9.21%
|60 يوم
|$ 0
|-64.96%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Theory Of Gravity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.79%
+1.10%
-13.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Theory Of Gravity is a fair launch memecoin, with games, NFTs and more.
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