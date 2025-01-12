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سعر Theory Of Gravity (THOG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 471.89K . يتم تحديث سعر THOG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Theory Of Gravity الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.10K - تغيير سعر Theory Of Gravity خلال اليوم هو +1.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 948.50M

أداء سعر Theory Of Gravity (THOG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Theory Of Gravity مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Theory Of Gravity مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Theory Of Gravity مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Theory Of Gravity مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.10% 30 يوم $ 0 +9.21% 60 يوم $ 0 -64.96% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Theory Of Gravity (THOG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Theory Of Gravity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01931345$ 0.01931345 $ 0.01931345 تغير السعر (1 ساعة) +0.79% تغير السعر (1يوم) +1.10% تغير السعر (7 أيام) -13.27%

معلومات سوق Theory Of Gravity (THOG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: