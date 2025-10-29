معلومات سعر Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 24 ساعة منخفض $ 1.015 $ 1.015 $ 1.015 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 24 ساعة مرتفع $ 1.015$ 1.015 $ 1.015 عالية طوال الوقت $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 أدنى سعر $ 0.906552$ 0.906552 $ 0.906552 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -0.40% تغير السعر (7 أيام) +0.16% تغير السعر (7 أيام) +0.16%

سعر Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) في الوقت الحقيقي هو $1.01. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول THBILL بين أدنى سعر $ 1.005 وأعلى سعر $ 1.015، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTHBILL على الإطلاق هو $ 1.11، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.906552.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير THBILL -0.07% على مدار الساعة الماضية، -0.40% على مدار 24 ساعة، و +0.16% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

القيمة السوقية $ 147.33M$ 147.33M $ 147.33M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 147.33M$ 147.33M $ 147.33M إمداد دورة التداول 145.94M 145.94M 145.94M إجمالي العرض 145,938,227.00604 145,938,227.00604 145,938,227.00604

القيمة السوقية الحالية لـ Theo Short Duration US Treasury Fund هي $ 147.33M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ THBILL يبلغ 145.94M، مع إجمالي عرض 145938227.00604. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 147.33M.