سعر Theo Short Duration US Treasury Fund المباشر اليوم هو 1.01 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي THBILL إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر THBILL بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

السعر المباشر لـ 1 THBILL إلى USD:

$1.009
-0.50%1D
USD
مخطط أسعار Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:29:49 (UTC+8)

معلومات سعر Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.005
24 ساعة منخفض
$ 1.015
24 ساعة مرتفع

$ 1.005
$ 1.015
$ 1.11
$ 0.906552
-0.07%

-0.40%

+0.16%

+0.16%

سعر Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) في الوقت الحقيقي هو $1.01. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول THBILL بين أدنى سعر $ 1.005 وأعلى سعر $ 1.015، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTHBILL على الإطلاق هو $ 1.11، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.906552.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير THBILL -0.07% على مدار الساعة الماضية، -0.40% على مدار 24 ساعة، و +0.16% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

$ 147.33M
$ 147.33M$ 147.33M

--
----

$ 147.33M
$ 147.33M$ 147.33M

145.94M
145.94M 145.94M

145,938,227.00604
145,938,227.00604 145,938,227.00604

القيمة السوقية الحالية لـ Theo Short Duration US Treasury Fund هي $ 147.33M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ THBILL يبلغ 145.94M، مع إجمالي عرض 145938227.00604. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 147.33M.

سجل سعر Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Theo Short Duration US Treasury Fund مقابل USD هو $ -0.004146556917673 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Theo Short Duration US Treasury Fund مقابل USD هو $ +0.0058990060 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Theo Short Duration US Treasury Fund مقابل USD هو $ +0.0051445360 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Theo Short Duration US Treasury Fund مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.004146556917673-0.40%
30 يوم$ +0.0058990060+0.58%
60 يوم$ +0.0051445360+0.51%
90 يوم$ 0--

ما هو Theo Short Duration US Treasury Fund ( THBILL )

Theo is an institutional-grade tokenization platform that connects onchain capital to global financial markets. The platform enables access to traditional financial products like Treasury bills through tokenized infrastructure that includes deep liquidity, cross-chain functionality, and full DeFi composability from launch. Theo's first product, thBILL, demonstrates this "beyond issuance" approach by launching with complete ecosystem support across multiple chains rather than hoping for adoption over time.

المصدر Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Theo Short Duration US Treasury Fund (USD)

كم ستكون قيمة Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Theo Short Duration US Treasury Fund.

تحقق الآن من توقعات سعر Theo Short Duration US Treasury Fund!

عملة THBILL إلى العملات المحلية

توكنوميكس Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس THBILL والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

كم يساوي Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) اليوم؟
سعر THBILL المباشر في USD هو USD 1.01، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر THBILL إلى USD الحالي؟
سعر THBILL إلى USD الحالي هو $ 1.01. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Theo Short Duration US Treasury Fund ؟
القيمة السوقية لعملة THBILL هي $ 147.33M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن THBILL؟
العرض المتداول لتوكن THBILL هو 145.94M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ THBILL؟
حقق THBILL سعرًا قياسيًا قدره 1.11 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ THBILL؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.906552 THBILL.
ما هو حجم تداول THBILL؟
حجم تداول THBILL المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع THBILL هذا العام؟
قد يرتفع THBILL هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر THBILL لمزيد من التحليل المتعمق.
