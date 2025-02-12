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سعر TheForce Trade (FOC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FOC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TheForce Trade الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 294.90 - تغيير سعر TheForce Trade خلال اليوم هو +3.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر TheForce Trade (FOC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TheForce Trade مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TheForce Trade مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TheForce Trade مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TheForce Trade مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.20% 30 يوم $ 0 -17.89% 60 يوم $ 0 -21.21% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TheForce Trade (FOC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TheForce Trade: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.439931$ 0.439931 $ 0.439931 تغير السعر (1 ساعة) +0.94% تغير السعر (1يوم) +3.20% تغير السعر (7 أيام) +7.99%

معلومات سوق TheForce Trade (FOC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: