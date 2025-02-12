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سعر TheDonato Token (DON) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TheDonato Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 88.54K - تغيير سعر TheDonato Token خلال اليوم هو +26.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر TheDonato Token (DON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TheDonato Token مقابل USD هو $ +0.00018689 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TheDonato Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TheDonato Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TheDonato Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00018689 +26.57% 30 يوم $ 0 -49.95% 60 يوم $ 0 -80.48% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TheDonato Token (DON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TheDonato Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00152062$ 0.00152062 $ 0.00152062 عالية طوال الوقت $ 0.100386$ 0.100386 $ 0.100386 تغير السعر (1 ساعة) -11.00% تغير السعر (1يوم) +26.57% تغير السعر (7 أيام) +14.14%

معلومات سوق TheDonato Token (DON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: