معلومات سعر TheDip (THEDIP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +6.64% تغير السعر (7 أيام) +6.64%

سعر TheDip (THEDIP) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول THEDIP بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTHEDIP على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير THEDIP -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +6.64% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق TheDip (THEDIP)

القيمة السوقية $ 12.84K$ 12.84K $ 12.84K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.84K$ 12.84K $ 12.84K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,998,330.178054 999,998,330.178054 999,998,330.178054

القيمة السوقية الحالية لـ TheDip هي $ 12.84K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ THEDIP يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999998330.178054. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.84K.