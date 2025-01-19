سعر Theca (THECA)
سعر Theca (THECA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر THECA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Theca الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 56.94
- تغيير سعر Theca خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Theca مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Theca مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Theca مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Theca مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-11.82%
|60 يوم
|$ 0
|-16.09%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Theca: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
+12.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Theca is the decentralized project that aims to spread knowledge, without geographical, linguistic or cultural limits. Theca is connecting the literary industry to the innovative world of blockchain. Theca will provide the community of authors, readers and publishers with an intermediary-free literary environment that will become the industry benchmark and will help authors with the attribution, distribution and monetization of their content stored in blockchain.
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