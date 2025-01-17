احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر THE1 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر THE1.

سعر The1 (THE1) المباشر لليوم هو USD 0.00398513 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.98M . يتم تحديث سعر THE1 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The1 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 120.18K - تغيير سعر The1 خلال اليوم هو -16.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر The1 (THE1) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The1 مقابل USD هو $ -0.000766682540689096 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The1 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The1 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The1 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000766682540689096 -16.13% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The1 (THE1)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The1: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00321814$ 0.00321814 $ 0.00321814 24 ساعة مرتفع $ 0.00477408$ 0.00477408 $ 0.00477408 عالية طوال الوقت $ 0.0055997$ 0.0055997 $ 0.0055997 تغير السعر (1 ساعة) +0.43% تغير السعر (1يوم) -16.13% تغير السعر (7 أيام) +10.71%

معلومات سوق The1 (THE1)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: