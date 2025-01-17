سعر The1 (THE1)
سعر The1 (THE1) المباشر لليوم هو USD 0.00398513. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.98M. يتم تحديث سعر THE1 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The1 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 120.18K
- تغيير سعر The1 خلال اليوم هو -16.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر The1 مقابل USD هو $ -0.000766682540689096 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The1 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The1 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The1 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000766682540689096
|-16.13%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The1: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.43%
-16.13%
+10.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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