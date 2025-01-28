سعر The Year Of The Snake (2025)
سعر The Year Of The Snake (2025) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 711.72K. يتم تحديث سعر 2025 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Year Of The Snake الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.02M
- تغيير سعر The Year Of The Snake خلال اليوم هو -36.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 889.98M
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خلال اليوم، كان سعر The Year Of The Snake مقابل USD هو $ -0.000458833179817056 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Year Of The Snake مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Year Of The Snake مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Year Of The Snake مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000458833179817056
|-36.45%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Year Of The Snake: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.21%
-36.45%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to the Year of the Snake $2025, a token slithering its way into the Solana blockchain! Infused with the wisdom and elegance of the serpent, Year of Snake (蛇年) is more than just a cryptocurrency—it’s a celebration of Chinese tradition and the dynamic energy of $2025. In Chinese astrology, the Year of the Snake symbolizes wisdom, intuition, and strategic planning—qualities that align perfectly with success in the crypto market. This year is particularly auspicious for those who approach crypto investments with foresight and meticulous research, leveraging opportunities in decentralized finance (DeFi), tokenization, and innovative blockchain projects. The Snake's energy encourages you to HODL! 欢迎来到蛇年$2025！蛇象征着智慧、神秘与优雅，在中国文化中，蛇是一种 充满灵性的动物。 蛇年不仅仅是一个加密货币，它更是对中国文化传 统和$2025年活力的致敬与庆祝。
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