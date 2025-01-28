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سعر The Year Of The Snake (2025) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 711.72K . يتم تحديث سعر 2025 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Year Of The Snake الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.02M - تغيير سعر The Year Of The Snake خلال اليوم هو -36.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 889.98M

أداء سعر The Year Of The Snake (2025) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Year Of The Snake مقابل USD هو $ -0.000458833179817056 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Year Of The Snake مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Year Of The Snake مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Year Of The Snake مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000458833179817056 -36.45% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The Year Of The Snake (2025)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Year Of The Snake: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00151613$ 0.00151613 $ 0.00151613 عالية طوال الوقت $ 0.00152981$ 0.00152981 $ 0.00152981 تغير السعر (1 ساعة) +4.21% تغير السعر (1يوم) -36.45% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق The Year Of The Snake (2025)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: