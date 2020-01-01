توكنوميكس THE WORD (TWD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول THE WORD (TWD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات THE WORD (TWD) The Word Token $TWD is a community-driven BSC project providing unique read to earn opportunities for users, by utilizing Web 3 e-library and publishing platforms, staking opportunities for rewards, and social ecosystem for networking among community members الموقع الرسمي: https://thewordtoken.com/ الوثيقة البيضاء: https://thewordtoken.com/THE-WORD-TOKEN-WHITEPAPER-V1.pdf اشتر TWD الآن!

توكنوميكس THE WORD (TWD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار THE WORD (TWD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 155.39K $ 155.39K $ 155.39K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00000155 $ 0.00000155 $ 0.00000155 معرفة المزيد عن سعر THE WORD (TWD)

توكنوميكس THE WORD (TWD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس THE WORD (TWD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TWD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TWD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TWD، استكشف السعر المباشر لتوكن TWD!

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