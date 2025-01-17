سعر THE WORD (TWD)
سعر THE WORD (TWD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TWD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق THE WORD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.44
- تغيير سعر THE WORD خلال اليوم هو +0.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر THE WORD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر THE WORD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر THE WORD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر THE WORD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.64%
|30 يوم
|$ 0
|-14.63%
|60 يوم
|$ 0
|-2.52%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر THE WORD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
+0.64%
-0.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Word Token $TWD is a community-driven BSC project providing unique read to earn opportunities for users, by utilizing Web 3 e-library and publishing platforms, staking opportunities for rewards, and social ecosystem for networking among community members
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