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سعر THE WORD (TWD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TWD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق THE WORD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.44 - تغيير سعر THE WORD خلال اليوم هو +0.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر THE WORD (TWD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر THE WORD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر THE WORD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر THE WORD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر THE WORD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.64% 30 يوم $ 0 -14.63% 60 يوم $ 0 -2.52% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر THE WORD (TWD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر THE WORD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) +0.64% تغير السعر (7 أيام) -0.26%

معلومات سوق THE WORD (TWD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: