معلومات سعر The Wizard of Buyback (WIZB) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00113077$ 0.00113077 $ 0.00113077 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -2.93% تغير السعر (7 أيام) +10.72% تغير السعر (7 أيام) +10.72%

سعر The Wizard of Buyback (WIZB) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WIZB بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWIZB على الإطلاق هو $ 0.00113077، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WIZB 0.00% على مدار الساعة الماضية، -2.93% على مدار 24 ساعة، و +10.72% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق The Wizard of Buyback (WIZB)

القيمة السوقية $ 10.22K$ 10.22K $ 10.22K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.22K$ 10.22K $ 10.22K إمداد دورة التداول 999.51M 999.51M 999.51M إجمالي العرض 999,510,216.446551 999,510,216.446551 999,510,216.446551

القيمة السوقية الحالية لـ The Wizard of Buyback هي $ 10.22K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WIZB يبلغ 999.51M، مع إجمالي عرض 999510216.446551. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.22K.