سعر The wife of Pepe The Frog اليوم

السعر المباشر لمشروع The wife of Pepe The Frog (PEEPA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PEEPA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PEEPA.

يحتل The wife of Pepe The Frog حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,596.67، مع عرض متداول قدره 999.39M PEEPA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PEEPA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PEEPA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-8.96% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق The wife of Pepe The Frog (PEEPA)

القيمة السوقية $ 12.60K$ 12.60K $ 12.60K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.60K$ 12.60K $ 12.60K إمداد دورة التداول 999.39M 999.39M 999.39M إجمالي العرض 999,386,024.021558 999,386,024.021558 999,386,024.021558

القيمة السوقية الحالية لـ The wife of Pepe The Frog هي $ 12.60K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PEEPA يبلغ 999.39M، مع إجمالي عرض 999386024.021558. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.60K.