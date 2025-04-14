احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TWG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TWG.

سعر The Wally Group (TWG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 314.78K . يتم تحديث سعر TWG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Wally Group الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر The Wally Group خلال اليوم هو +1.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B

أداء سعر The Wally Group (TWG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Wally Group مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Wally Group مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Wally Group مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Wally Group مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.64% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The Wally Group (TWG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Wally Group: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.10% تغير السعر (1يوم) +1.64% تغير السعر (7 أيام) -14.22%

معلومات سوق The Wally Group (TWG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: