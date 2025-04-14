سعر The Wally Group (TWG)
سعر The Wally Group (TWG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 314.78K. يتم تحديث سعر TWG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Wally Group الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر The Wally Group خلال اليوم هو +1.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر The Wally Group مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Wally Group مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Wally Group مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Wally Group مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.64%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Wally Group: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.10%
+1.64%
-14.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Experience The Wally Group ($TWG) Token on Ethereum Built on themes of connection, positivity, and real-world impact, The Wally Group ($TWG) token on the Ethereum (ETH) network is inspired by a remarkable true story of resilience and companionship. When Wally the alligator was rescued from a Disney pond, he became a source of emotional support for his owner, who battled severe depression. Officially recognized as the first emotional support alligator, Wally symbolizes hope, healing, and the power of unexpected bonds. While Wally’s story is at the heart of our mission, our vision goes far beyond it. We strive to foster meaningful change in the world—championing mental health awareness, community engagement, and social impact. Through $TWG, we’re not just creating a token; we’re building a movement dedicated to long-term value, resilience and a brighter future for everyone.
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