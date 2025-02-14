سعر The Vault Staked SOL (VSOL)
سعر The Vault Staked SOL (VSOL) المباشر لليوم هو USD 208.4. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Vault Staked SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 292.06K
- تغيير سعر The Vault Staked SOL خلال اليوم هو -0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر The Vault Staked SOL مقابل USD هو $ -0.1126976233479 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Vault Staked SOL مقابل USD هو $ +10.2762040000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Vault Staked SOL مقابل USD هو $ -22.4349894000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Vault Staked SOL مقابل USD هو $ -16.18778766438223 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.1126976233479
|-0.05%
|30 يوم
|$ +10.2762040000
|+4.93%
|60 يوم
|$ -22.4349894000
|-10.76%
|90 يوم
|$ -16.18778766438223
|-7.20%
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Vault Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.64%
-0.05%
+3.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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