شعار The Vault Staked SOL

سعر The Vault Staked SOL (VSOL)

USD

مخطط سعر The Vault Staked SOL (VSOL) المباشر

$208.06
$208.06$208.06
-0.20%(1D)

سعر The Vault Staked SOL (VSOL) لليوم

سعر The Vault Staked SOL (VSOL) المباشر لليوم هو USD 208.4. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Vault Staked SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 292.06K
- تغيير سعر The Vault Staked SOL خلال اليوم هو -0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر The Vault Staked SOL (VSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Vault Staked SOL مقابل USD هو $ -0.1126976233479 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Vault Staked SOL مقابل USD هو $ +10.2762040000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Vault Staked SOL مقابل USD هو $ -22.4349894000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Vault Staked SOL مقابل USD هو $ -16.18778766438223 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.1126976233479-0.05%
30 يوم$ +10.2762040000+4.93%
60 يوم$ -22.4349894000-10.76%
90 يوم$ -16.18778766438223-7.20%

تحليل سعر The Vault Staked SOL (VSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Vault Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 202.18
$ 202.18$ 202.18

$ 211.08
$ 211.08$ 211.08

$ 288.13
$ 288.13$ 288.13

+0.64%

-0.05%

+3.65%

معلومات سوق The Vault Staked SOL (VSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 292.06K
$ 292.06K$ 292.06K

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ما هو The Vault Staked SOL ( VSOL )

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المصدر The Vault Staked SOL (VSOL)

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عملة VSOL إلى العملات المحلية

1 VSOL إلى AUD
A$329.272
1 VSOL إلى GBP
164.636
1 VSOL إلى EUR
197.98
1 VSOL إلى USD
$208.4
1 VSOL إلى MYR
RM923.212
1 VSOL إلى TRY
7,541.996
1 VSOL إلى JPY
¥31,820.596
1 VSOL إلى RUB
18,651.8
1 VSOL إلى INR
18,082.868
1 VSOL إلى IDR
Rp3,361,289.852
1 VSOL إلى PHP
12,053.856
1 VSOL إلى EGP
￡E.10,549.208
1 VSOL إلى BRL
R$1,200.384
1 VSOL إلى CAD
C$293.844
1 VSOL إلى BDT
25,360.196
1 VSOL إلى NGN
313,854.568
1 VSOL إلى UAH
8,706.952
1 VSOL إلى VES
Bs12,712.4
1 VSOL إلى PKR
Rs58,243.632
1 VSOL إلى KZT
104,252.1
1 VSOL إلى THB
฿7,014.744
1 VSOL إلى TWD
NT$6,806.344
1 VSOL إلى CHF
Fr187.56
1 VSOL إلى HKD
HK$1,621.352
1 VSOL إلى MAD
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