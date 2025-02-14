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سعر The Vault Staked SOL (VSOL) المباشر لليوم هو USD 208.4 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VSOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Vault Staked SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 292.06K - تغيير سعر The Vault Staked SOL خلال اليوم هو -0.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر The Vault Staked SOL (VSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Vault Staked SOL مقابل USD هو $ -0.1126976233479 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Vault Staked SOL مقابل USD هو $ +10.2762040000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Vault Staked SOL مقابل USD هو $ -22.4349894000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Vault Staked SOL مقابل USD هو $ -16.18778766438223 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.1126976233479 -0.05% 30 يوم $ +10.2762040000 +4.93% 60 يوم $ -22.4349894000 -10.76% 90 يوم $ -16.18778766438223 -7.20%

تحليل سعر The Vault Staked SOL (VSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Vault Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 202.18$ 202.18 $ 202.18 24 ساعة مرتفع $ 211.08$ 211.08 $ 211.08 عالية طوال الوقت $ 288.13$ 288.13 $ 288.13 تغير السعر (1 ساعة) +0.64% تغير السعر (1يوم) -0.05% تغير السعر (7 أيام) +3.65%

معلومات سوق The Vault Staked SOL (VSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: