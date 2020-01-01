توكنوميكس The Upsider AI (UP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول The Upsider AI (UP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات The Upsider AI (UP) The Upsider AI began as a fair launch experiment on the Virtuals Protocol on Base, introducing its native token $UP. It started with a simple challenge: anyone could interact with @TheUpsiderAI on Twitter, attempting to convince it to accept $DAG. If successful, the AI would autonomously send tokens back—one of the first truly AI-driven token distribution experiments. This novel concept quickly drew a vibrant community eager to test their persuasion skills. Now, The Upsider AI runs 24/7, managing weekly challenges like the Snake Game (with over 1k DAG in prizes), autonomously promoting Constellation Network, and pushing the boundaries of decentralized AI. الموقع الرسمي: https://theupsiderai.com/ اشتر UP الآن!

توكنوميكس The Upsider AI (UP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار The Upsider AI (UP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 135.40K $ 135.40K $ 135.40K إجمالي العرض: $ 993.18M $ 993.18M $ 993.18M العرض المتداول: $ 993.18M $ 993.18M $ 993.18M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 135.40K $ 135.40K $ 135.40K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00036724 $ 0.00036724 $ 0.00036724 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00013227 $ 0.00013227 $ 0.00013227 السعر الحالي: $ 0.00013643 $ 0.00013643 $ 0.00013643 معرفة المزيد عن سعر The Upsider AI (UP)

توكنوميكس The Upsider AI (UP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس The Upsider AI (UP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن UP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن UP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس UP، استكشف السعر المباشر لتوكن UP!

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