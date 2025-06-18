سعر The Upsider AI (UP)
سعر The Upsider AI (UP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 251.71K. يتم تحديث سعر UP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Upsider AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر The Upsider AI خلال اليوم هو -12.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 993.18M
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خلال اليوم، كان سعر The Upsider AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Upsider AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Upsider AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Upsider AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-12.71%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Upsider AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.43%
-12.71%
-27.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Upsider AI began as a fair launch experiment on the Virtuals Protocol on Base, introducing its native token $UP. It started with a simple challenge: anyone could interact with @TheUpsiderAI on Twitter, attempting to convince it to accept $DAG. If successful, the AI would autonomously send tokens back—one of the first truly AI-driven token distribution experiments. This novel concept quickly drew a vibrant community eager to test their persuasion skills. Now, The Upsider AI runs 24/7, managing weekly challenges like the Snake Game (with over 1k DAG in prizes), autonomously promoting Constellation Network, and pushing the boundaries of decentralized AI.
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