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سعر The Upsider AI (UP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 251.71K . يتم تحديث سعر UP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Upsider AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر The Upsider AI خلال اليوم هو -12.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 993.18M

أداء سعر The Upsider AI (UP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Upsider AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Upsider AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Upsider AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Upsider AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -12.71% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The Upsider AI (UP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Upsider AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.43% تغير السعر (1يوم) -12.71% تغير السعر (7 أيام) -27.90%

معلومات سوق The Upsider AI (UP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: