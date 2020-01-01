توكنوميكس The Three Kingdoms (TTK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول The Three Kingdoms (TTK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات The Three Kingdoms (TTK) The Three Kingdoms is a Play to Earn GameFi based around the Romance of the Three Kingdoms. The journey begins after the fall of the Han dynasty 189-220AD. Players can recruit their favourite hero's and fight other warlords as well as conquer lands. While having multiple different ways to earn tokens and NFTs, while enjoying the game. They are currently gearing up for launch and the team are true 3 Kingdoms enthusiasts. The goal is to provide a gaming ecosystem that is consistently updated with new content. The project strives for long-term development. الموقع الرسمي: https://ttk.gg/ الوثيقة البيضاء: https://ttk-contact.gitbook.io/the-three-kingdoms/ اشتر TTK الآن!

توكنوميكس The Three Kingdoms (TTK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار The Three Kingdoms (TTK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 632.69K $ 632.69K $ 632.69K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 824.77M $ 824.77M $ 824.77M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 767.12K $ 767.12K $ 767.12K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.601969 $ 0.601969 $ 0.601969 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00076711 $ 0.00076711 $ 0.00076711 معرفة المزيد عن سعر The Three Kingdoms (TTK)

توكنوميكس The Three Kingdoms (TTK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس The Three Kingdoms (TTK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TTK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TTK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TTK، استكشف السعر المباشر لتوكن TTK!

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