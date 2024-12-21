سعر The Three Kingdoms (TTK)
سعر The Three Kingdoms (TTK) المباشر لليوم هو USD 0.00101782. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 838.40K. يتم تحديث سعر TTK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Three Kingdoms الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.57K
- تغيير سعر The Three Kingdoms خلال اليوم هو +1.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 824.60M
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خلال اليوم، كان سعر The Three Kingdoms مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Three Kingdoms مقابل USD هو $ +0.0001647835 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Three Kingdoms مقابل USD هو $ -0.0000747972 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Three Kingdoms مقابل USD هو $ -0.0000902336475330262 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.37%
|30 يوم
|$ +0.0001647835
|+16.19%
|60 يوم
|$ -0.0000747972
|-7.34%
|90 يوم
|$ -0.0000902336475330262
|-8.14%
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Three Kingdoms: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
+1.37%
-3.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Three Kingdoms is a Play to Earn GameFi based around the Romance of the Three Kingdoms. The journey begins after the fall of the Han dynasty 189-220AD. Players can recruit their favourite hero's and fight other warlords as well as conquer lands. While having multiple different ways to earn tokens and NFTs, while enjoying the game. They are currently gearing up for launch and the team are true 3 Kingdoms enthusiasts. The goal is to provide a gaming ecosystem that is consistently updated with new content. The project strives for long-term development.
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