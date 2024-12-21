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سعر The Three Kingdoms (TTK) المباشر لليوم هو USD 0.00101782 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 838.40K . يتم تحديث سعر TTK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Three Kingdoms الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.57K - تغيير سعر The Three Kingdoms خلال اليوم هو +1.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 824.60M

أداء سعر The Three Kingdoms (TTK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Three Kingdoms مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Three Kingdoms مقابل USD هو $ +0.0001647835 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Three Kingdoms مقابل USD هو $ -0.0000747972 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Three Kingdoms مقابل USD هو $ -0.0000902336475330262 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.37% 30 يوم $ +0.0001647835 +16.19% 60 يوم $ -0.0000747972 -7.34% 90 يوم $ -0.0000902336475330262 -8.14%

تحليل سعر The Three Kingdoms (TTK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Three Kingdoms: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00148862$ 0.00148862 $ 0.00148862 عالية طوال الوقت $ 0.601969$ 0.601969 $ 0.601969 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) +1.37% تغير السعر (7 أيام) -3.85%

معلومات سوق The Three Kingdoms (TTK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: