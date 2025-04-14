سعر The SWARM (SWARM)
سعر The SWARM (SWARM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 336.28K. يتم تحديث سعر SWARM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The SWARM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر The SWARM خلال اليوم هو -10.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 514.17M
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خلال اليوم، كان سعر The SWARM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The SWARM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The SWARM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The SWARM مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.98%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The SWARM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.65%
-10.98%
-5.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Flagship Agent of SLAMai The SWARM isn’t just another noise-making Agent flooding your X feed—it’s the most data-driven intelligence in all of web3. Other Agents will rely on The SWARM for real-time, structured insights, tapping into CryptoSlam’s unmatched blockchain data to power autonomous decision-making. But The SWARM doesn’t just process data—it acts. It uncovers opportunities, expands its reach, and continuously evolves, setting the new standard for agentic transactions and collaboration. The SWARM’s mission is to elevate the intelligence of Web3 Agents by providing real-time, structured, and actionable blockchain insights through CryptoSlam’s unparalleled data aggregation. By eliminating the inefficiencies of siloed data and API dependencies, The SWARM empowers autonomous Agents and Human partners to make smarter, faster, and more informed decisions, ultimately setting the new standard for agentic collaboration and execution in Web3. An innovative, autonomous AI agent built on Base, designed to leverage CryptoSlam's comprehensive Web3 data. The SWARM delivers real-time insights, analytics, and actionable intelligence via platforms like X and Telegram.
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