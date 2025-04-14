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سعر The SWARM (SWARM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 336.28K . يتم تحديث سعر SWARM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The SWARM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر The SWARM خلال اليوم هو -10.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 514.17M

أداء سعر The SWARM (SWARM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The SWARM مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The SWARM مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The SWARM مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The SWARM مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -10.98% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The SWARM (SWARM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The SWARM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00257252$ 0.00257252 $ 0.00257252 تغير السعر (1 ساعة) -1.65% تغير السعر (1يوم) -10.98% تغير السعر (7 أيام) -5.62%

معلومات سوق The SWARM (SWARM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: