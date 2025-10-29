معلومات سعر The Surfing Frenchie (DALE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00162335$ 0.00162335 $ 0.00162335 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +2.05% تغير السعر (1يوم) +32.94% تغير السعر (7 أيام) +49.30% تغير السعر (7 أيام) +49.30%

سعر The Surfing Frenchie (DALE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DALE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDALE على الإطلاق هو $ 0.00162335، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DALE +2.05% على مدار الساعة الماضية، +32.94% على مدار 24 ساعة، و +49.30% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق The Surfing Frenchie (DALE)

القيمة السوقية $ 228.18K$ 228.18K $ 228.18K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 228.18K$ 228.18K $ 228.18K إمداد دورة التداول 998.77M 998.77M 998.77M إجمالي العرض 998,770,543.315947 998,770,543.315947 998,770,543.315947

القيمة السوقية الحالية لـ The Surfing Frenchie هي $ 228.18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DALE يبلغ 998.77M، مع إجمالي عرض 998770543.315947. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 228.18K.