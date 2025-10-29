معلومات سعر THE SUBSTANCE (DOSE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00007812 $ 0.00007812 $ 0.00007812 24 ساعة منخفض $ 0.0000839 $ 0.0000839 $ 0.0000839 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00007812$ 0.00007812 $ 0.00007812 24 ساعة مرتفع $ 0.0000839$ 0.0000839 $ 0.0000839 عالية طوال الوقت $ 0.0010989$ 0.0010989 $ 0.0010989 أدنى سعر $ 0.00007288$ 0.00007288 $ 0.00007288 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -5.33% تغير السعر (7 أيام) +5.34% تغير السعر (7 أيام) +5.34%

سعر THE SUBSTANCE (DOSE) في الوقت الحقيقي هو $0.00007942. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DOSE بين أدنى سعر $ 0.00007812 وأعلى سعر $ 0.0000839، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDOSE على الإطلاق هو $ 0.0010989، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00007288.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DOSE -- على مدار الساعة الماضية، -5.33% على مدار 24 ساعة، و +5.34% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق THE SUBSTANCE (DOSE)

القيمة السوقية $ 79.42K$ 79.42K $ 79.42K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 79.42K$ 79.42K $ 79.42K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,999,686.255455 999,999,686.255455 999,999,686.255455

القيمة السوقية الحالية لـ THE SUBSTANCE هي $ 79.42K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DOSE يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999999686.255455. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 79.42K.