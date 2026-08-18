سعر The Stock Impaler اليوم

السعر المباشر لمشروع The Stock Impaler (STOCKIMPALER) اليوم هو $ 0.00161538، مع تغير بنسبة 88.19% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STOCKIMPALER الحالي إلى USD هو $ 0.00161538 لكل STOCKIMPALER.

يحتل The Stock Impaler حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,591,544، مع عرض متداول قدره 985.25M STOCKIMPALER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STOCKIMPALER بين $ 0 (أدنى) و$ 0.00202162 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00202162، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك STOCKIMPALER بمقدار +1.84% خلال الساعة الماضية و+33.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 421.75K.

معلومات سوق The Stock Impaler (STOCKIMPALER)

القيمة السوقية $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M الحجم (24 ساعة) $ 421.75K$ 421.75K $ 421.75K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M إمداد دورة التداول 985.25M 985.25M 985.25M إجمالي العرض 985,245,443.4843585 985,245,443.4843585 985,245,443.4843585

القيمة السوقية الحالية لـ The Stock Impaler هي $ 1.59M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 421.75K. العرض المتداول لـ STOCKIMPALER يبلغ 985.25M، مع إجمالي عرض 985245443.4843585. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.59M.